WTA Madrid: Trionfa Kiki Bertens (VIDEO)

Kiki Bertens chiude una settimana strepitosa e mette la sua firma sul trofeo del “Mutua Madrid Open”, Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 7.021.128 euro.

In finale la 27enne di Wateringen, numero 7 del ranking e del seeding, ha regolato con un doppio 64, in poco meno di un’ora e mezza di partita, la rumena Simona Halep, numero tre del ranking e del seeding, due volte campionessa a Madrid (2016-2017), che era apparsa davvero in grande spolvero.

