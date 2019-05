Dopo 3 anni Grigor Dimitrov annuncia la separazione con Daniel Vallverdu

Grigor Dimitrov sta attraversando un periodo molto difficile.

Il tennista bulgaro, ex top 3 mondiale, non ha ancora ottenuto un grande risultato nel 2019 (il massimo che ha ottenuto è stato il quarto di finale a Brisbane) e questo ha avuto conseguenze per quanto riguarda la sua classifica.

Dimitrov, che è stato eliminato al debutto a Madrid, è attualmente al 46 ° posto ed ha annunciato ieri la fine della sua partnership durata tre anni con l’allenatore Daniel Vallverdu.