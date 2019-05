Challenger Busan: I risultati con il dettaglio del Day 2

Challenger Busan CH | Cemento | $162.480 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Min-Kyu Song vs Evan King



Il match deve ancora iniziare

2. [9] Nikola Milojevic vs Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Makoto Ochi vs Duckhee Lee (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Toshihide Matsui / Vishnu Vardhan vs [WC] Seon Yong Han / Cheong-Eui Kim



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Young Seok Kim vs Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

2. Max Purcell vs Filip Peliwo



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Evgeny Donskoy vs Sasi Kumar Mukund (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat vs Ramkumar Ramanathan / Brayden Schnur



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stephane Robert vs Andrew Harris



Il match deve ancora iniziare

2. Maverick Banes vs [16] Yasutaka Uchiyama



Il match deve ancora iniziare

3. [15] Go Soeda vs Di Wu (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Jason Jung / Tsung-Hua Yang vs [4] N.Sriram Balaji / Jonathan Erlich



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Liam Broady vs [Q] Zihao Xia



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Jason Jung vs Akira Santillan



Il match deve ancora iniziare

3. [10] Tatsuma Ito vs Tung-Lin Wu (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare