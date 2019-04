ATP Monaco di Baviera: LIVE i risultati del Day 2. Matteo Berrettini al secondo turno. Fuori Andreas Seppi

Esordio positivo per Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di Monaco.

Il 23enne romano, numero 37 Atp ha sconfitto per 76(5) 63, in poco più di un’ora e mezza di partita, l’uzbeco Denis Istomin, numero 106 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Prossimo ostacolo per Berrettini – giovedì – lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale.

Sfuma ancora una volta la prima vittoria stagionale sulla terra rossa per Andreas Seppi. Martedì pomeriggio il 35enne caldarese è stato battuto al primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera dal tedesco Philipp Kohlschreiber, attuale numero 41 del mondo, in un´ora e 19 minuti per 6-2, 7-5.

Il padrone di casa, che ha vinto questo torneo già tre volte, ha festeggiato oggi il suo settimo successo in undici uscite contro Seppi. Per l’azzurro è la terza sconfitta di fila sulla terra rossa, dopo aver perso al primo turno sia a Monte Carlo che a Budapest.

Seppi è partito con il piede sbagliato, permettendo a Kohlschreiber di scappare subito con due break sul 5-1. Dopo appena 27 minuti di gioco il tedesco si è aggiudicato il primo set per 6-2. La seconda frazione di gioco era invece molto equilibrata. Fino al 5-4 per il caldarese, entrambi i giocatori non hanno concesso nemmeno una palla break all´avversario. Nel decimo game Seppi ha avuto la grande chance di chiudere il set con la prima palla break, però Kohlschreiber ha annullato il set point, pareggiando i conti sul 5-5. Nel gioco successivo il tedesco si è dimostrato freddissimo, strappando il turno di battuta all’azzurro e poi ha chiuso il match sul 7-5.

ATP Munich 250 | Terra | e524.340 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benoit Paire vs [6] Diego Schwartzman



2. [Q] Thiago Monteiro vs Jan-Lennard Struff



3. Philipp Kohlschreiber vs Andreas Seppi



4. [5] Kyle Edmund vs Denis Kudla



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maximilian Marterer vs Juan Ignacio Londero



2. Cristian Garin vs [Q] Yannick Maden



3. [7] Guido Pella vs Mischa Zverev



4. [WC] Rudolf Molleker vs Marius Copil



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Rohan Bopanna / Dominic Inglot vs Marcelo Demoliner / Divij Sharan



2. Ernests Gulbis vs Martin Klizan



3. Matteo Berrettini vs [Q] Denis Istomin



4. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Marco Cecchinato / Andreas Seppi