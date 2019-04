36^ edizione Torneo Bayer Internazionale ITF under 18 di Salsomaggiore. Il resoconto di giornata

Giornata conclusiva per le qualificazioni del torneo Bayer di Salsomaggiore che domani vedrà scendere in campo i protagonisti di questa 36^ edizione del torneo.

Il tabellone maschile è di ottimo livello potendo contare su 15 dei primi 100 delle classifiche mondiali juniores. Molto attesi gli statunitensi Tyler Zink e Toby Kodat rispettivamente numeri uno e due del seeding. Gli azzurrini in gara affidano le loro speranze a Flavio Cobolli , Francesco Passaro e Luciano Darderi ed hanno concrete possibilità di far bene in un torneo che negli ultimi anni ha regalato ai nostri colori grandi soddisfazioni se pensiamo a Matteo Berrettini , qui vincitore nel 2014 ed oggi trionfatore nell’ATP di Budapest e a Lorenzo Musetti vincitore a Salso nella scorsa stagione e che ha stupito il mondo aggiudicandosi a gennaio l’Open d’Australia Juniores. Il torneo femminile ha nella russa Alina Charaeva la numero uno del torneo ma le italiane possono far bene potendo contare su diverse ragazze molto promettenti , da Federica Rossi a Melania Delai , da Eleonora Alvisi a Lisa Pigato . Da seguire con attenzione la ceka Linda Noskova che avevamo ammirato anche lo scorso anno . Una classe 2004 di grande talento.

Risultati Qualificazioni

Boys 2°turno : Massacri (Ita) b Zivotic (Srb) 6/4 6/2;Conca (Ita) b Peruffo (Ita) 6/4 6/3;Ovcharenko (Ukr) b Tramontin (Ita) 6/1 6/1;Perego (Ita) b. Ciavarella (Ita) 6/1 6/2;Rottoli (Ita) b Serena (Ita) 7/5 4/6 10/7; Pecci (Ita) b Schifris (Ger) 6/2 3/6 10/3;Marino (Ita) b Salomone (Ita) 6/2 7/6 ;Milicevic (Srb) b Djouder (Fra) 6/0 6/2; Turno finale : Ovcharenko (Ukr) b Perego (Ita) 6/1 6/7 10/5;Conca (Ita) b Massacri (Ita) 2/6 6/0 10/4;Rottoli (Ita) b Pecci (Ita) 6/4 6/3;Milicevic (Srb) b Marino (Ita) 6/2 7/5;Girls 2°turno : Boisson (Fra) b Greco(Ita) 6/1 6/2;Cherubini (Ita) b Donnini (Ita) 6/2 6/2; De Ponti (Ita) Volpe (Ita) 6/4 6/1; Ruggeri (Ita) b Penne (Ita) 7/5 2/6 10/4; Zanolini (Ita) b Carbone (Ita) 6/1 6/2; Caldera (Ita) b Valente (Ita) 6/2 3/6 10/3; Valletta (Ita) b Belluomini (Ita) 6/4 6/2;Obermeier (Ger) b Stagno (Ita) 6/3 5/7 12/10; Turno finale : Boisson (Fra) b Valletta (Ita) 6/2 6/1.