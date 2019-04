Fed Cup: LIVE le Semifinali del World Group. Day 1

AUSTRALIA – BIELORUSSIA

“Pat Rafter Arena”, Brisbane, Australia (cemento)

Sabalenka (BLR) b. Stosur (AUS)



ITF Fed Cup World Group S. Stosur S. Stosur 5 7 3 A. Sabalenka A. Sabalenka 7 5 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Stosur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 S. Stosur 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-4 → 5-4 S. Stosur 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 1-2 S. Stosur 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Stosur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Stosur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-1 → 2-1 S. Stosur 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Barty (AUS) c. Azarenka (BLR)



ITF Fed Cup World Group A. Barty • A. Barty 30 3 V. Azarenka V. Azarenka 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 3-3 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Barty 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Barty (AAUS) c. Sabalenka (BLR)

Stosur (AUS) c. Azaerenka (BLR)

Barty/Stosur (AUS) c. Lapko/Marozava (BLR)

FRANCIA – ROMANIA

“Kindarena”, Ruen, Francia (terra rossa indoor)

Mladenovic (FRA) c. Halep (ROU)



Il match deve ancora iniziare

Garcia (FRA) c. Buzarnescu (ROU)



Il match deve ancora iniziare

Garcia (FRA) c. Halep (ROU)

Mladenovic (FRA) c. Buzarnescu (ROU)

Garcia/Mladenovic (FRA) c. Begu/Niculescu (ROU)