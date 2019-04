Fed Cup: LIVE le Semifinali del World Group. Day 1. In parità le sfide dopo la prima giornata

AUSTRALIA – BIELORUSSIA

“Pat Rafter Arena”, Brisbane, Australia (cemento)

Sabalenka (BLR) b. Stosur (AUS)



ITF Fed Cup World Group S. Stosur S. Stosur 5 7 3 A. Sabalenka A. Sabalenka 7 5 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Stosur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 S. Stosur 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-4 → 5-4 S. Stosur 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 1-2 S. Stosur 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Stosur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Stosur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-1 → 2-1 S. Stosur 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Barty (AUS) c. Azarenka (BLR)



ITF Fed Cup World Group A. Barty A. Barty 7 6 V. Azarenka V. Azarenka 6 3 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Barty A-40 5-3 → 6-3 A. Barty A-40 5-2 → 5-3 A. Barty A-40 4-2 → 5-2 A. Barty 15-0 15-15 30-15 3-2 → 4-2 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 A. Barty 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 V. Azarenka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 V. Azarenka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Barty 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Barty (AAUS) c. Sabalenka (BLR)

Stosur (AUS) c. Azaerenka (BLR)

Barty/Stosur (AUS) c. Lapko/Marozava (BLR)

FRANCIA – ROMANIA

“Kindarena”, Ruen, Francia (terra rossa indoor)

Mladenovic (FRA) c. Halep (ROU)



ITF Fed Cup World Group K. Mladenovic K. Mladenovic 3 1 S. Halep S. Halep 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Garcia (FRA) c. Buzarnescu (ROU)



ITF Fed Cup World Group C. Garcia C. Garcia 6 6 M. Buzarnescu M. Buzarnescu 3 3 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Buzarnescu 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Garcia (FRA) c. Halep (ROU)

Mladenovic (FRA) c. Buzarnescu (ROU)

Garcia/Mladenovic (FRA) c. Begu/Niculescu (ROU)