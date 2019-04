Roland Garros: Entry list Maschile. Sei gli azzurri al via. Entra anche Lorenzo Sonego

Settimana (27 Maggio – 09 Giugno 2019)

ROLAND GARROS (CL) /128

Roland Garros, Paris, France Grand Slam

Date: 5/26/2019 Original Cut Off: 100 Ranking Date: 4/15/2019

1 Djokovic, Novak (SRB)

2 Nadal, Rafael (ESP)

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Federer, Roger (SUI)

5 Thiem, Dominic (AUT)

6 Nishikori, Kei (JPN)

7 Anderson, Kevin (RSA)

8 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

9 del Potro, Juan Martin (ARG)

10 Isner, John (USA)

11 Cilic, Marin (CRO)

12 Khachanov, Karen (RUS)

13 Coric, Borna (CRO)

14 Medvedev, Daniil (RUS)

15 Raonic, Milos (CAN)

16 Cecchinato, Marco

17 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

18 Fognini, Fabio

19 Monfils, Gael (FRA)

20 Shapovalov, Denis (CAN)

21 Goffin, David (BEL)

22 Bautista Agut, Roberto (ESP)

23 Edmund, Kyle (GBR)

24 Schwartzman, Diego (ARG)

25 de Minaur, Alex (AUS)

26 Simon, Gilles (FRA)

27 Carreno Busta, Pablo (ESP)

28 Dimitrov, Grigor (BUL)

29 Tiafoe, Frances (USA)

30 Gasquet, Richard (FRA)

31 Pouille, Lucas (FRA)

32 Djere, Laslo (SRB)

33 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

34 Kyrgios, Nick (AUS)

34 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) PR

35 Pella, Guido (ARG)

36 Wawrinka, Stan (SUI)

37 Fucsovics, Marton (HUN)

38 Verdasco, Fernando (ESP)

39 Millman, John (AUS)

40 Kohlschreiber, Philipp (GER)

41 Chardy, Jeremy (FRA)

42 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

43 Paire, Benoit (FRA)

44 Struff, Jan-Lennard (GER)

45 Albot, Radu (MDA)

46 Seppi, Andreas

47 Garin, Christian (CHI)

48 Lajovic, Dusan (SRB)

49 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

50 Klizan, Martin (SVK)

51 Sousa, Joao (POR)

52 Hurkacz, Hubert (POL)

53 Ebden, Matthew (AUS)

54 Dzumhur, Damir (BIH)

55 Berrettini, Matteo

56 Norrie, Cameron (GBR)

57 Opelka, Reilly (USA)

58 Mannarino, Adrian (FRA)

59 Johnson, Steve (USA)

60 McDonald, Mackenzie (USA)

61 Munar, Jaume (ESP)

62 Mayer, Leonardo (ARG)

63 Haase, Robin (NED)

64 Humbert, Ugo (FRA)

65 Fritz, Taylor (USA)

66 Querrey, Sam (USA)

67 Thompson, Jordan (AUS)

68 Ruud, Casper (NOR)

69 Nishioka, Yoshihito (JPN)

70 Bedene, Aljaz (SLO)

71 Jaziri, Malek (TUN)

72 Daniel, Taro (JPN)

73 Tomic, Bernard (AUS)

74 Delbonis, Federico (ARG)

75 Dellien, Hugo (BOL)

76 Gulbis, Ernests (LAT)

77 Zverev, Mischa (GER)

78 Copil, Marius (ROU)

79 Londero, Juan Ignacio (ARG)

80 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

81 Cuevas, Pablo (URU)

82 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

83 Jarry, Nicolas (CHI)

84 Andreozzi, Guido (ARG)

85 Kudla, Denis (USA)

85 Kovalik, Jozef (SVK) PR

86 Andujar, Pablo (ESP)

87 Gojowczyk, Peter (GER)

88 Lopez, Feliciano (ESP)

88 Tipsarevic, Janko (SRB) PR

89 Evans, Daniel (GBR)

90 Rublev, Andrey (RUS)

91 Kecmanovic, Miomir (SRB)

92 Klahn, Bradley (USA)

93 Fabbiano, Thomas

94 Harris, Lloyd (RSA)

95 Vesely, Jiri (CZE)

95 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) PR

96 Sonego, Lorenzo

97 Karlovic, Ivo (CRO)

98 Berdych, Tomas (CZE)

99 Berankis, Ricardas (LTU)

100 Bublik, Alexander (KAZ)

Alternates

101 Marterer, Maximilian (GER)

103 Carballes Baena, Roberto (ESP)

104 Krajinovic, Filip (SRB)

105 Istomin, Denis (UZB)

106 Sousa, Pedro (POR)

107 Granollers, Marcel (ESP)

108 Maden, Yannick (GER)

109 Harrison, Ryan (USA)

110 Lorenzi, Paolo

111 Sandgren, Tennys (USA)

Gli Italiani tra gli alternates

Quinzi fuori di 40 posti

Mager fuori di 42 posti

Vanni fuori di 44 posti

Caruso fuori di 48 posti