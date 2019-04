Da Barletta: Filippo Baldi raggiunge gli altri big agli ottavi di finale (con il programma completo di domani)

La pioggia allunga la giornata di gare sui campi del circolo “Hugo Simmen” di Barletta, dove è in corso di svolgimento la ventesima edizione del challenger Atp.

Filippo Baldi segue i big del torneo ed è esordio vincente anche per lui. “Filo” supera agevolmente in due set (6/3, 6/4) l’indiano Sumit Nagal. Poi spazio alle gare di doppio, saltate ieri per il cattivo tempo. Avanzano nel tabellone le coppie Portaluri/Tresca, Cacic/Rodionov, Maamoun/Mansouri, Otte/Siljestrom, Heller/Puodziunas, Brkic/Draganja, Zelenay/Molchanov.

Domani cominciano gli ottavi di finale, con nove italiani ancora in gara, ed un solo derby tricolore tra Giustino e Berrettini. L’inizio delle gare è previsto alle 10, con la prima partita sul centrale che vedrà all’opera la testa di serie numero, Gianluigi Quinzi, contro l’egiziano Mohamed Safwat. L’ingresso è gratuito.

LaPulita &Service (CC) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Gianluigi Quinzi vs [16] Mohamed Safwat

2. [WC] Lorenzo Musetti vs [12] Filip Horansky

3. [WC] Jacopo Berrettini vs [6] Lorenzo Giustino

4. [14] Viktor Galovic vs [4] Filippo Baldi

5. [9] Nikola Milojevic vs [7] Andrea Arnaboldi (non prima ore: 18:00)

I Bilanciai (C1) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [ITF] Karim-Mohamed Maamoun / Skander Mansouri vs Nikola Cacic / Jurij Rodionov

2. [8] Gianluca Mager vs [10] Thanasi Kokkinakis

3. [13] Stefano Napolitano vs [2] Oscar Otte

4. [1] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs [ITF] Peter Heller / Scott Puodziunas

5. Oscar Otte / Andreas Siljestrom vs [WC] Giorgio Portaluri / Giuseppe Tresca

Altitud (C2) – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Stefano Travaglia vs Federico Coria

2. Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs [3] Tomislav Brkic / Tomislav Draganja