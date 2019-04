Masters 1000 Roma: Entry list. Roger Federer iscritto (in automatico). Per i colori itaiani al via Cecchinato e Fognini. Seppi fuori di 4 posti

Questa l’entry list completa del torneo Masters 1000 di Roma in programma dal prossimo 13 Maggio.

Roger Federer risulta iscritto al torneo, ma come già molti di voi sapete le iscrizioni per i primi 50 del mondo nei tornei Masters 1000 avviene in automatico.

Per i colori italiani al via, escluse le wild card, Marco Cecchinato e Fabio Fognini.

Settimana (13-19 Maggio 2019)

Masters 1000 ROMA (CL) €5,207,405 /56 Q28