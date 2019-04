ATP Marrakech e Houston: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Non ci sarà Matteo Berrettini

Settimana (08-14 Aprile 2019)

ATP 250 MARRAKECH (CL) €524,340 /32 Q16

ATP 250 HOUSTON (CL) $583,585 /28 Q16

Houston, USA ATP 250

Date: 4/8/2019 Original Cut Off: 103 Ranking Date: 2/25/2019

9 Isner, John (USA)

33 Chardy, Jeremy (FRA)

36 Johnson, Steve (USA)

46 Fritz, Taylor (USA)

57 Querrey, Sam (USA)

58 Opelka, Reilly (USA)

59 Cuevas, Pablo (URU)

64 Norrie, Cameron (GBR)

68 Kudla, Denis (USA)

71 McDonald, Mackenzie (USA)

72 Kyrgios, Nick (AUS)

75 Nishioka, Yoshihito (JPN)

79 Thompson, Jordan (AUS)

83 Tomic, Bernard (AUS)

84 Sandgren, Tennys (USA)

89 Karlovic, Ivo (CRO)

90 Klahn, Bradley (USA)

92 Garin, Christian (CHI)

93 Harrison, Ryan (USA)

95 Dellien, Hugo (BOL)

103 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

Alternates

106 Lorenzi, Paolo

108 Ruud, Casper (NOR)

111 Carballes Baena, Roberto (ESP)

115 Granollers, Marcel (ESP)

—-IN——–IN————

117 Ymer, Elias (SWE)

119 Maden, Yannick (GER)

120 Monteiro, Thiago (BRA)

121 Trungelliti, Marco (ARG)

122 Laaksonen, Henri (SUI)

123 Polansky, Peter (CAN)

Houston Q, USA ATP 250

Date: 4/8/2019 Original Cut Off: 177 Ranking Date: 3/18/2019

98 Ruud, Casper (NOR)

107 Lorenzi, Paolo

111 Granollers, Marcel (ESP)

122 Fratangelo, Bjorn (USA)

128 Laaksonen, Henri (SUI)

131 Bublik, Alexander (KAZ)

138 Polansky, Peter (CAN)

140 Bolt, Alex (AUS)

146 Rubin, Noah (USA)

150 Eubanks, Christopher (USA)

170 Krueger, Mitchell (USA)

172 Quiroz, Roberto (ECU)

173 Giron, Marcos (USA)

177 Ward, James (GBR)

Alternates

182 Koepfer, Dominik (GER)

184 Ofner, Sebastian (AUT)

191 King, Darian (BAR)

192 Krstin, Pedja (SRB)

196 Clarke, Jay (GBR)

197 Donaldson, Jared (USA)

202 Paul, Tommy (USA)

—-IN——–IN————

203 Arevalo, Marcelo (ESA)

212 Young, Donald (USA)

213 Smith, John-Patrick (AUS)

Marrakech, Morocco ATP 250

Date: 4/8/2019 Original Cut Off: 81 Ranking Date: 2/25/2019

20 Carreno Busta, Pablo (ESP)

27 Edmund, Kyle (GBR)

30 Simon, Gilles (FRA)

31 Kohlschreiber, Philipp (GER)

32 Verdasco, Fernando (ESP)

37 Djere, Laslo (SRB)

38 Sousa, Joao (POR)

39 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

40 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

44 Millman, John (AUS)

45 Jaziri, Malek (TUN)

50 Dzumhur, Damir (BIH)

56 Berrettini, Matteo

60 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

61 Munar, Jaume (ESP)

62 Haase, Robin (NED)

63 Humbert, Ugo (FRA)

65 Paire, Benoit (FRA)

66 Londero, Juan Ignacio (ARG)

69 Bedene, Aljaz (SLO)

70 Daniel, Taro (JPN)

76 Zverev, Mischa (GER)

77 Hurkacz, Hubert (POL)

80 Andreozzi, Guido (ARG)

81 Delbonis, Federico (ARG)

Alternates

82 Krajinovic, Filip (SRB)

85 Fabbiano, Thomas

85 Kovalik, Jozef (SVK) PR

86 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

90 Darcis, Steve (BEL) PR

91 Andujar, Pablo (ESP)

93 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) PR

96 Vesely, Jiri (CZE)

97 Marterer, Maximilian (GER)

98 Ivashka, Ilya (BLR)

—-IN——–IN————

Istomin

Marrakech Q, Morocco ATP 250

Date: 4/8/2019 Original Cut Off: 142 Ranking Date: 3/18/2019

86 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

88 Andujar, Pablo (ESP)

100 Vesely, Jiri (CZE)

102 Istomin, Denis (UZB)

106 Sonego, Lorenzo

110 Ivashka, Ilya (BLR)

114 Trungelliti, Marco (ARG)

116 Ymer, Elias (SWE)

120 Barrere, Gregoire (FRA)

121 Kovalik, Jozef (SVK)

135 Gerasimov, Egor (BLR)

136 Moutet, Corentin (FRA)

141 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

142 Bagnis, Facundo (ARG)