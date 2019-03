Challenger Monterrey: Il Tabellone Principale. C’è Paolo Lorenzi

Challenger Monterrey CH | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1) Sandgren, Tennys vs Bye

Olivo, Renzo vs Uchida, Kaichi

(WC) Mejia, Nicolas vs King, Evan

Bye vs (16) King, Darian

(12) Giron, Marcos vs Bye

(WC) Nava, Emilio vs Gojo, Borna

(PR) Przysiezny, Michal vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (6) Granollers, Marcel

(3) Lopez, Feliciano vs Bye

Gomez-Herrera, Carlos vs Altamirano, Collin

Aragone, JC vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Bye vs (14) Koepfer, Dominik

(10) Krueger, Mitchell vs Bye

Escobedo, Ernesto vs Qualifier

Krstin, Pedja vs (WC) Gomez, Lucas

Bye vs (7) Bublik, Alexander

Challenger Monterrey CH | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(8) Polansky, Peter vs Bye

Smith, Roy vs (WC) Tipsarevic, Janko

Smith, John-Patrick vs (WC) Sanchez, Manuel

Bye vs (9) Eubanks, Christopher

(13) Ward, James vs Bye

Escobar, Gonzalo vs Pavic, Ante

Collarini, Andrea vs Gomez, Emilio

Bye vs (4) Ruud, Casper

(5) Lorenzi, Paolo vs Bye

Young, Donald vs Ortega-Olmedo, Roberto

Cid Subervi, Roberto vs Giraldo, Santiago

Bye vs (11) Quiroz, Roberto

(15) Ofner, Sebastian vs Bye

Sarkissian, Alexander vs Estrella Burgos, Victor

Song, Evan vs Qualifier

Bye vs (2) Klahn, Bradley