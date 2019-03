Roger Federer: “se sto cercando di battere il primato di Connors dei 109 titoli in carriera, ma no. Non è questo il mio traguardo”.

“Mi fanno tante domande su questo argomento, qual è il mio prossimo obiettivo, se sto cercando di battere il primato di Connors dei 109 titoli in carriera, ma no. Non è questo il mio traguardo. Sono contento di aver fatto 100 e mi sarebbe piaciuto raggiungere 101 a Indian Wells.”

“Ma va bene, la mia carriera non cambia anche senza battere questi record. Sono contento di essere in salute, che è la priorità per me come giocatore, che posso competere e che la mia famiglia stia bene. Non ci sono problemi se devo ritirarmi senza aver battuto quel record”.