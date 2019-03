Roger Federer e la confidenza a Rod Laver: “Giocherò fino a 40 anni”

Roger Federer non vuole ancora indicare una data della fine della sua carriera da professionista.

In una intervista con Blick, Rod Laver, uno dei tennisti migliori di sempre, ha dichiarato che il 37enne svizzero gli ha confidato che vorrebbe giocare fino a 40 anni.

“Quando ti piace il tennis come piace a Roger, è possibile che la sua carriera duri per così tanti anni. La mia è durata di meno, ma la sua può durare. Mi ha già detto che vuole giocare finché non avrà 40 anni ed è grandioso. Inoltre, è molto ben circondato e ha una grande squadra che lo aiuta a risolvere i piccoli problemi, le piccole cose “, ha confessato Laver, che è onorato ogni anno attraverso un’esibizione – la Laver Cup – organizzata da Federer e il suo manager, Tony Godsick.

Laver non dimentica quello che Federer ha fatto per lui. “Roger – ma anche Rafa e Nole – si sono resi conto che la mia generazione è stata rapidamente dimenticata. Ha fatto uscire il mio nome con la Laver Cup e mi sento molto apprezzato da lui. Il mio ruolo in questo torneo è stato importante. Sono stato io, ad esempio, a convincere John McEnroe e Bjorn Borg a diventare capitani. Nessuno credeva che avrebbero accettato l’invito”.