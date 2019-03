Qiang Wang entra nel team Dunlop. La tennista numero 1 cinese ha firmato un accordo pluriennale con il brand

Dunlop ha una nuova giocatrice nel suo Tour Team: Qiang Wang, tennista numero uno in Cina e attuale numero 18 del ranking WTA.

Sostenuta dal tifo sfrenato di un’intera nazione, Qiang ha recentemente raggiunto il suo best ranking e il più alto livello di gioco in carriera. Vanta due titoli WTA e probabilmente la sua vittoria più importante è stata al Roland Garros 2018, dove ha sconfitto Venus Williams al primo turno.

Qiang ha firmato un contratto pluriennale e utilizzerà la racchetta Dunlop Srixon CX 200.

«Sono entusiasta di legarmi a Dunlop in un momento così significativo della mia carriera”, ha detto Qiang. «Ci sono state tante diverse campionesse negli Slam negli ultimi due anni, ciò rappresenta una grande opportunità per noi tenniste. Utilizzare l’attrezzatura più adatta al proprio gioco è fondamentale, e lavorare con Dunlop contribuirà a massimizzare le mie prestazioni e a migliorare ulteriormente il mio gioco».

«Siamo lieti di aggiungere Qiang al nostro impressionante portafoglio di giocatori del Dunlop Tour Team», ha aggiunto Masahiro Asahino, responsabile degli Sport di Racchetta per Sumitomo Rubber Industries. «Il 2019 sarà un anno significativo per lei per affermarsi al top del tennis femminile e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme. Ha tantissimi fan in Cina e ci impegneremo a sostenere le sue ambizioni: vincere i titoli più importanti».