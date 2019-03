Calendario ATP 2020: Ci sono diverse novità. Si parte con l’ATP Cup

Il calendario ATP per la stagione 2020 è stato annunciato ieri, con alcune modifiche da registrare in relazione a questa stagione.

Ecco le novità.

– ATP Cup: inizierà già il 3 gennaio a Sydney, a Brisbane ed in un’altra città da assegnare, contemporaneamente al torneo di Doha in Qatar. L’evento durerà 10 giorni, distribuirà 15 milioni di dollari in premi in denaro e fino a 750 punti.

– Le qualifiche della Coppa Davis passano da febbraio a marzo (giorno 6)

– L’ATP 250 di Adelaide, in Australia, ritorna nel circuito il 13 gennaio

– L’Australian Open inizierà il 20 gennaio e termina il 2 febbraio

– L’ATP 250 a Sofia, in Bulgaria, che si giocava nella prima settimana di febbraio, è stato spostato al 28 settembre

– Il torneo di Pune, in India, che apriva il calendario, si disputerà dopo l’Australian Open

– Il torneo di Antalya in Turchia sarà sostituito da un torneo ancora da definire nella settimana prima di Wimbledon

– I Giochi olimpici inizieranno il 25 luglio, il giorno in cui iniziano anche i tornei di Atlanta e Kitzbuhel

– L’ATP World Tour Finals di Londra inizieranno il 15 novembre

– Le Finali della Coppa Davis inizieranno una settimana dopo, il 23 novembre