Tappa Orvieto: Alice Balducci vince alle pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl

Alice Balducci, una delle colonne portanti dello staff tecnico della Scuola Federale Tennis di San Marino, ha centrato un prestigioso successo al torneo di pre-qualificazine agli Internazionali Bnl di Roma andato in scena al Tc Open di Orvieto.

La Balducci, testa di serie numero 2, ha fatto valere la sua esperienza contro le avversarie, staccando il pass per il Foro Italico.

Un risultato che riempie di orgoglio la Scuola Federale, realtà nella quale Alice Balducci si è calata da qualche mese, contribuendo, grazie al proprio bagaglio di esperienza, ad elevarne ulteriormente il tasso qualitativo.

Da segnalare, nel weekend, anche l’ottimo risultato centrato alla rappresentativa riminese nei sedicesimi, ottavi e quarti di finale della Coppa delle Province andata in scena ai Comunali di Vicenza. La squadra di Rimini ha superato Udine, Verona e Trento, ottenendo l’accesso all’ultima fase (semifinali e finale) che si terrà il 6 e 7 aprile, sempre a Vicenza, e che qualificherà al tabellone nazionale. Al successo hanno contribuito, come sempre, i piccoli tennisti della Scuola Federale Serena Pellandra, Samuele Giardi e Dennis Spircu.