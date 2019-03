TieBreak Tens: Successo di Milos Raonic. Nadal superato in semifinale da Wawrinka

Milos Raonic ha vinto questa notte la settima edizione del torneo Tie Break Tens, che ha riunito in un’unica serata otto dei migliori giocatori del mondo.

Il canadese ha sconfitto nei quarti Gael Monfils (10-7), in semifinale Marin Cilic (10-3) ed in finale Stan Wawrinka (10-6) vincendo il primo titolo in carriera in questo speciale format.

“La cosa più importante di questo evento è la beneficenza e l’aiuto alle persone bisognose. È stata una bellissima serata, molta gente è venuta a vederci giocare e questo è ciò che conta “, ha confessato Raonic, che ha conquistato 150 mila dollari per la vittoria del torneo e li donerà ad un ente befefico. Complessivamente, l’organizzazione ha raccolto una somma di mezzo milione di dollari che sarà devoluta in beneficenza.

Finale

Milos Raonic b. Stan Wawrinka, 10-6

Semifinali

Milos Raonic b. Marin Cilic, 10-3

Stan Wawrinka b. Rafael Nadal, 13-11

Quarti di Finale

Marin Cilic b. David Goffin, 11-9

Milos Raonic b. Gael Monfils, 10-7

Stan Wawrinka b. Dominic Thiem, 10-5

Rafael Nadal b. Taylor Fritz, 10-8