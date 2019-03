Masters 1000 e WTA di Indian Wells: Il programma completo di Mercoledì 06 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Johanna Konta vs Pauline Parmentier

2. Aleksandra Krunic vs [WC] Amanda Anisimova

3. Yafan Wang vs Sofia Kenin

4. Bernarda Pera vs [Q] Catherine Mcnally

5. Vera Lapko vs Victoria Azarenka (non prima ore: 03:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anna Karolina Schmiedlova vs [WC] Lauren Davis

2. [WC] Bianca Andreescu vs Irina-Camelia Begu

3. [2] Juan Ignacio Londero OR [WC] Christian Harrison vs Darian King OR [17] Elias Ymer

4. [WC] Eugenie Bouchard / Sloane Stephens vs Kirsten Flipkens / Johanna Larsson

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petra Martic vs Magda Linette

2. Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic

3. [12] Andrey Rublev OR Kamil Majchrzak vs Adrian Menendez-Maceiras OR [23] Bjorn Fratangelo

4. Barbora Strycova vs [Q] Viktorija Golubic

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Marcos Giron vs [24] Miomir Kecmanovic

2. [11] Denis Istomin vs Egor Gerasimov

3. [7] Casper Ruud OR Tatsuma Ito vs [WC] JC Aragone OR [20] Henri Laaksonen

4. Daria Gavrilova vs Dayana Yastremska (non prima ore: 01:00)

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marketa Vondrousova vs Laura Siegemund

2. Christopher Eubanks vs [21] Alex Bolt

3. [8] Ricardas Berankis OR Yasutaka Uchiyama vs Ramkumar Ramanathan OR [15] Filip Krajinovic

4. Tatjana Maria vs Magdalena Rybarikova

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuai Zhang vs Viktoria Kuzmova

2. Katerina Siniakova vs [Q] Kateryna Kozlova

3. [Q] Stefanie Voegele vs [WC] Sachia Vickery

4. [Q] Nao Hibino vs [WC] Jennifer Brady

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Monica Niculescu / Abigail Spears vs Veronika Kudermetova / Demi Schuurs

2. [9] Prajnesh Gunneswaran vs Salvatore Caruso

3. [10] Daniel Evans OR Ruben Bemelmans vs Noah Rubin

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Darija Jurak / Raluca Olaru vs [4] Nicole Melichar / Kveta Peschke

2. [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Kaitlyn Christian / Asia Muhammad

3. Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs Desirae Krawczyk / Sabrina Santamaria

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Rosol vs Alexei Popyrin

2. [3] Ugo Humbert vs [WC] Jeffrey John Wolf

3. [1] Radu Albot OR Mitchell Krueger vs Lukas Lacko