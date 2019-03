ITF Junior: vittorie per Beatrice Ricci, Matteo Gigante e Biagio Gramaticopolo in tornei J4

Settimana positiva per il tennis giovanile italiano con ben tre trofei in singolare e uno in doppio portati a casa, anche se tutti in tornei di grado 4.

Doppietta azzurra in Algeria dove abbiamo vinto sia nel torneo maschile che in quello femminile. Ad aggiudicarsi il trofeo tra le ragazze è stata Beatrice Ricci (2003). Nello stesso torneo semifinale per Alessandra Simone (2003), quarti di finale per Greta Schieroni (2002) e Sofia Rocchetti (2002), secondo turno per Eleonora Alvisi (2003), al rientro dopo un lungo infortunio, Sofia Pizzoni (2003), Chiara Girelli (2002) e Ginevra Parentini (2003).

Nel maschile, vittoria di Matteo Gigante (2002), che partendo dalle qualificazioni, è arrivato alla vittoria del torneo. Gabriele Camilli (2002) e Federico Serena (2002) non si sono invece qualificati.

L’altra vittoria della settimana è arrivata dalla Norvegia, dove in un torneo sempre di grado 4 ha vinto Biagio Gramaticopolo (2002), anche lui partendo dalle qualificazioni. Nello stesso torneo quarti di finale per Daniel Bagnolini (2003), Marcello Serafini (2002) e Alberto Orso (2002), secondo turno per Riccardo Trione (2002), primo turno per Giulio Perego (2003), Enrico Wood (2002) e Luca Castagnola (2002), non si è qualificato Marco Mania (2002).

Nel femminile dello stesso torneo, semifinale per Anita Bertolini (2002), quarti di finale per Barbara Dessolis (2001) e secondo turno per Ottavia Massetti (2003).

Il torneo più importante della settimana (un J1) si è disputato in Russia. La più brava dei nostri è stata Matilde Mariani (2002) che ha raggiunto i quarti di finale. L’altra rappresentante nel femminile, Lisa Pigato (2003) si è fermata agli ottavi di finale. Nel maschile secondo turno sia per Luca Nardi (2003), al rientro dopo un lungo infortunio, che per Filippo Moroni (2001).

L’ultima vittoria della settimana arriva dal doppio del J4 del Lussemburgo dove, Matilde Paoletti (2003) ha vinto il doppio giocando con l’olandese Melissa Boyden. Nel singolare la stessa Paoletti è arrivata in semifinale, mentre nel maschile secondo turno per Gilberto Casucci (2001).

Infine nel J5 disputato in Estonia, secondo turno per Pietro Orlando Fellin (2001), primo turno per Alessio Tramontin (2003) e, nel femminile, primo turno per Greta Carbone (2001), non si è qualificata Annalisa Gassino (2002).

Paolo Angella