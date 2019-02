Roger Federer e la scelta di giocare su terra: “non significa che sarà la mia ultima stagione su terra o che dovevo giocare un’altra volta su questa superficie prima di ritirarmi”

Roger Federer : “Mi sono isolato e mi sono detto: ‘Vuoi giocare o no sulla terra?’ La risposta è stata si. Questo non significa che sarà la mia ultima stagione su terra o che dovevo giocare un’altra volta su questa superficie prima di ritirarmi.

Non ho pensato a questo. Dopo averla saltata per 2-3 anni, sapevo che il mio corpo era pronto, io ero pronto e la programmazione andava bene sia al mio staff che alla mia famiglia. Sarà una sfida nella quale all’inizio dovrò procedere a piccoli passi”.

“La decisione è stata basata puramente sulla mia volontà di giocare nuovamente sulla terra rossa.

Manco su quella superficie da due anni, da tre al Roland Garros, e hanno capito che sono di buon umore nel tornare lì. Dopo tutto sono cresciuto sulla terra. Il mio fisico è di nuovo forte abbastanza per spostarmi da una superficie all’altra, dal cemento alla terra all’erba per poi tornare al cemento”.