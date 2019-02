WTA Acapulco: Martina Trevisan, lucky loser, cede in due set alla tedesca Maria. Nel secondo set l’azzurra ha avuto anche un set point

Martina Trevisan, ripescata come lucky loser dopo il ritiro della svizzera Voegele, esce di scena all’esordio nel torneo WTA International di Acapulco ($250,000, hard).

L’azzurra si è arrresa alla tedesca Tatjana Maria classe 1987 e n.69 del mondo, con il risultato di 62 76 (1) in 1 ora e 38 minuti di gioco.

Da segnalare che Martina dopo aver perso il primo set per 2 a 6, nella seconda frazione si è portava avanti per 5 a 3.

Sul 5 a 4 la toscana, sul 40-30, ha mancato una palla set e poi sulla palla break ha commesso un deleterio doppio fallo.

Sul 5 pari Martina metteva a segno un nuovo break (a 15), ma nel game seguente perdeva nuovamente la battuta.

Nel tiebreak dominio assoluto della tennista tedesca che in un attimo si portava sul 5 a 0, prima di chiudere la partita per 7 punti a 1.

1. Tatjana Maria vs [LL] Martina Trevisan