ATP Delray Beach: Il Tabellone Principale. Seppi e Lorenzi ai nastri di partenza

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $582.550

(1/WC) del Potro, Juan Martin vs Nishioka, Yoshihito

Sandgren, Tennys vs Opelka, Reilly

Garcia-Lopez, Guillermo vs Donaldson, Jared

McDonald, Mackenzie vs (7) Fritz, Taylor

(4) Johnson, Steve vs Klahn, Bradley

Qualifier vs Lorenzi, Paolo

Albot, Radu vs Karlovic, Ivo

Kyrgios, Nick vs (5) Millman, John

(6) Seppi, Andreas vs Tomic, Bernard

Thompson, Jordan vs Granollers, Marcel

(WC) Harris, Lloyd vs Qualifier

Qualifier vs (3) Tiafoe, Frances

(8) Mannarino, Adrian vs (SE) Schnur, Brayden

Istomin, Denis vs Lopez, Feliciano

Lacko, Lukas vs Qualifier

Polansky, Peter vs (2/WC) Isner, John