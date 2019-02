Fed Cup: L’Italia va ko contro la Svizzera

Si è chiuso in soli tre match – ed è una piacevolissima sorpresa – il duello tra Svizzera e Italia, valido per il turno di qualificazione del Gruppo Mondiale II. Belinda Bencic (WTA 45) ha dunque chiuso i conti, andando ad imporsi nella terza partita su Camila Giorgi (28) nella sfida tra le due numero uno. E lo ha fatto in modo deciso con un netto 6-2 6-4, a conferma del progressivo ritorno ai migliori livelli della tennista sangallese, ex numero 7 del ranking mondiale.

Questo successo di Bienne sulla Nazionale azzurra, che la Fed Cup l’ha conquistata ben quattro volte tra il 2006 e il 2013, permette alla squadra capitanata da Heinz Günthardt di andare nel mese di aprile a giocarsi il playoff per tornare nell’élite mondiale.