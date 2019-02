Davis Cup – India vs Italia: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo la prima giornata. Molto bene Matteo Berrettini e Seppi parla del punto di svolta del suo incontro

Barazzutti : “E’ andata bene, una giornata in cui tutte le cose si sono messe come speravamo, però abbiamo da giocare ancora sabato. E’ stato assai importante il successo nel singolare di apertura di Seppi, che ha affrontato il giocatore con caratteristiche più da erba del lotto tra tutti i presenti, che spesso adotta il serve and volley e pure il chip and charge, avendo anche colto risultati di rilievo su tale superficie, proprio per tale ragione ho deciso di affidarmi all’esperienza di Andreas, che ha saputo farsi trovare pronto, con una prova di sostanza e solidità. Questo incontro ha fatto per così dire da spartiacque, in particolare perché ha consentito a Berrettini di scendere in campo in condizioni ideali.

Matteo è stato davvero bravo ad esordire in questo modo in Coppa Davis, con freddezza e lucidità. Era una partita piuttosto delicata, in trasferta, su una superficie come l’erba, la prima volta che un debuttante in azzurro si trovava in tale situazione, ma lui è sceso in campo con il giusto atteggiamento, subito convinto sin dalle prime palle. Sembrava quasi un veterano. Siamo molto soddisfatti di poter chiudere sul 2-0 questa prima giornata, ora comunque dobbiamo riflettere su alcune cose per la seconda giornata parlandone tutti insieme”.

Berrettini : “Anche se il punteggio non lo dice sino in fondo, c’era molta tensione e dovevo stare attento a non far girare il matc, visto che su una superficie come l’erba bastano pochi punti per cambiare la situazione. Gunneswaran serve bene, da mancino, però io ho risposto bene e sono davvero contento della mia prestazione.

Ieri sera ho un po’ faticato a prendere sonno, ma poi ho pensato alla fatica e ai sacrifici fatti per arrivare sin qui, fin da piccolo, e che questo era un sogno che si realizzava. Per cui mi sono detto che non si dorme per cose più brutte e quindi ho passato una nottata tranquilla. Ho cominciato davvero bene, l’ho brekkato nel primo gioco in entrambi i set, e probabilmente lui non si aspettava una mia partenza così forte. Però in questi giorni sto sentendo bene la palla, nonostante le condizioni ambientali e il terreno di gioco a cui non siamo molto abituati. Ora pensiamo a riposare e a presentarci carichi per gli incontri della seconda giornata”.

Seppi : “Lui rischiava molto sul servizio soprattutto con la seconda, e nel primo set ho fatto un po’ fatica.

La palla break che ho salvato nell’ottavo gioco è stata fondamentale: non sarebbe stato facile trovarsi magari un set sotto. Alla fine il campo era molto meglio di quanto mi aspettassi: dovevo solo cercare di stare un po’ più basso sulle gambe. Il veterano della squadra? Beh, vuol dire che cercherò di dare qualche consiglio ai giovani, a cominciare da Matteo che spero porti il secondo punto”.