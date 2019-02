Davis Cup – India vs Italia – Turno di Qualificazione: LIVE i risultati del Day 1. Oggi in campo Seppi e Berrettini

Saranno Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi ad aprire oggi, alle ore 6.30 italiane, la sfida di Coppa Davis tra India e Italia valida quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione in programma fino a sabato sull’erba del Calcutta South Club.

A seguire Prajnesh Gunneswaran contro Matteo Berrettini.

INDIA – ITALIA

venerdì

alle ore 06.30

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Andreas Seppi (ITA)



Il match deve ancora iniziare

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)



Il match deve ancora iniziare

sabato

alle ore 06.00

Rohan Bopanna/Divij Sharan (IND) c. Simone Bolelli/Marco Cecchinato (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Andreas Seppi (ITA)

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)

Davis Cup - India vs Italia - Chi vincerà? Italia (4-1) (39%, 232 Votes)

Italia (3-2) (30%, 177 Votes)

Italia (3-0) (20%, 121 Votes)

India (3-2) (7%, 42 Votes)

India (4-1) (2%, 13 Votes)

India (3-0) (2%, 11 Votes) Total Voters: 596