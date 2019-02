Davis Cup – India vs Italia 0-2 – Turno di Qualificazione: Rivivi il dettagliato del Day 1

Saranno Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi ad aprire oggi, alle ore 6.30 italiane, la sfida di Coppa Davis tra India e Italia valida quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione in programma fino a sabato sull’erba del Calcutta South Club.

A seguire Prajnesh Gunneswaran contro Matteo Berrettini.

INDIA – ITALIA

venerdì

alle ore 06.30

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Andreas Seppi (ITA)



ITF Qualifiers R. Ramanathan R. Ramanathan 4 2 A. Seppi A. Seppi 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 2-5 → 2-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 4-5 → 4-6 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df ace A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)



ITF Qualifiers P. Gunneswaran P. Gunneswaran 4 3 M. Berrettini M. Berrettini 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 30-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Gunneswaran 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 4-5 → 4-6 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

sabato

alle ore 06.00

Rohan Bopanna/Divij Sharan (IND) c. Simone Bolelli/Marco Cecchinato (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Andreas Seppi (ITA)

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)

Davis Cup - India vs Italia - Chi vincerà? Italia (4-1) (39%, 255 Votes)

Italia (3-2) (29%, 190 Votes)

Italia (3-0) (22%, 144 Votes)

India (3-2) (7%, 44 Votes)

India (4-1) (2%, 15 Votes)

India (3-0) (2%, 13 Votes) Total Voters: 661