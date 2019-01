I complimenti della Carrarese Calcio a Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti ha conquistato, nella giornata di ieri, gli Australian Open Juniores. Il tennista toscano, classe 2002, ha ricevuto i complimenti da tantissime persone, tra avversari, amici e addetti ai lavori. Non è mancato, attraverso il proprio sito ufficiale, anche il comunicato della Carrarese Calcio, squadra della città natale di Musetti che milita nel Girone A di Serie C: “Carrarese Calcio 1908 rivolge le più grandi congratulazioni per il successo ottenuto da Lorenzo Musetti, campioncino carrarese del tennis che ha vinto l’australian open junior, primo italiano a quell’età a riuscire nell’impresa. Complimenti Lorenzo!!!!“.