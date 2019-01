WTA Hua Hin: Il Tabellone Principale. Garbine Muguruza guida il seeding

WTA Hua Hin International | Cemento | $250.000

(1) Muguruza, Garbiñe vs (WC) Lisicki, Sabine

Barthel, Mona vs Ferro, Fiona

(WC) Peng, Shuai vs Qualifier

Qualifier vs (8) Yastremska, Dayana

(3) Hsieh, Su-Wei vs Niculescu, Monica

Qualifier vs Linette, Magda

Blinkova, Anna vs Wang, Yafan

Kumkhum, Luksika vs (5) Zhang, Shuai

(6) Tomljanovic, Ajla vs Voegele, Stefanie

Qualifier vs Kozlova, Kateryna

Begu, Irina-Camelia vs Rodina, Evgeniya

Minella, Mandy vs (4) Zheng, Saisai

(7) Parmentier, Pauline vs Qualifier

Golubic, Viktorija vs Sorribes Tormo, Sara

Zidansek, Tamara vs Babos, Timea

Qualifier vs (2/WC) Garcia, Caroline