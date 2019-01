Australian Open: La seconda semifinale sarà tra Naomi Osaka e Karolina Pliskova. La ceca recupera nel terzo set da 1 a 5, 40-30 e match point per Serena Williams (VIDEO)

Sarà tra Naomi Osaka e Karolina Pliskova la seconda semifinale degli Australian Open del singolare femminile.

La nipponica ha sconfitto questa notte nei quarti di finale Elina Svitolina con il risultato di 64 61.

Nell’ultimo quarto di finale la ceca, invece, ha eliminato un po’ a sorpresa Serena Williams con il punteggio complessivo di 64 46 75.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Pliskova è stata sotto nel punteggio per 1 a 5, 40-30 con la Williams al servizio e match point per l’americana e qui c’è stata l’incredibile rimonta di Karolina, che si salvava sul primo match point dopo che Serena aveva messo a segno un ace ma commesso un fallo di piede e poi poco dopo subiva un problema alla caviglia.

La ceca annullava altri tre match point sul 3 a 5, 15-40 ed era alla battuta, piazzava poi il break decisivo sul 5 pari (a 0), prima di chiudere set e match per 7 a 5, dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

(4) N. Osaka vs (6) E. Svitolina



GS Australian Open N. Osaka [4] N. Osaka [4] 6 6 E. Svitolina [6] E. Svitolina [6] 4 1 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 E. Svitolina 15-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A- 4-0 → 5-0 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A- 40-40 -A 3-0 → 4-0 N. Osaka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 -A 5-4 → 6-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-2 → 4-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 -A 3-2 → 4-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

(16) S. Williams vs (7) Ka. Pliskova