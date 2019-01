Davis Cup: La Svizzera senza i Big contro la Russia

Sarà ancora una volta Henri Laaksonen il numero uno della squadra rossocrociata impegnata in Coppa Davis, anche nella versione riveduta e corretta.

Severin Lüthi, che ha prolungato il suo contratto di un anno come capitano, ha infatti comunicato i nomi dei giocatori convocati in vista del barrage di qualificazione contro la Russia, che si svolgerà il weekend dell’1-2 febbraio a Bienne. Oltre a Laaksonen, numero 166 del ranking ATP, vi sarà anche Marc-Andrea Hüsler (361), Jakub Paul (558), Sandro Ehrat (584) e il nuovo campione svizzero U18 Jérôme Kym. Oltre alle appurate assenze di Roger Federer e Stan Wawrinka, non vi è neppure lo specialista del doppio, Luca Margaroli.

Per il team elvetico si tratta di un impegno quasi proibitivo, vista la netta maggior qualità degli avversari, che potranno schierare giocatori come Karen Khachanov (11), Daniil Medvedev (19), Andrey Rublev (87) e Evgeny Donskoy (96).

La nuova struttura del torneo prevede che si giochino due singolari al venerdì, mentre al sabato sono programma il doppio gli eventuali altri due singolari. Tutte le partite saranno disputate al meglio dei tre set.