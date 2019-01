Challenger Rennes: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

Main Draw – Parte Alta

(1/WC) Mannarino, Adrian vs Bye

de Bakker, Thiemo vs Rodionov, Jurij

(ITF) Barranco Cosano, Javier vs Kolar, Zdenek

Bye vs (14) Hoang, Antoine

(9) Stakhovsky, Sergiy vs Bye

(WC) Furness, Evan vs Baldi, Filippo

Gombos, Norbert vs (Alt) Taberner, Carlos

Bye vs (6) Baghdatis, Marcos

(3) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(Alt) Karatsev, Aslan vs (ITF) Safiullin, Roman

Moraing, Mats vs Otte, Oscar

Bye vs (15) Moutet, Corentin

(11) Novak, Dennis vs Bye

Qualifier vs (ITF) Brancaccio, Raul

Milojevic, Nikola vs Masur, Daniel

Bye vs (8) Halys, Quentin

Main Draw – Parte Bassa

(5) Ymer, Elias vs Bye

Qualifier vs Gimeno-Traver, Daniel

Karlovskiy, Evgeny vs Molleker, Rudolf

Bye vs (10) Travaglia, Stefano

(16) Caruso, Salvatore vs Bye

Janvier, Maxime vs Galovic, Viktor

(WC) Guinard, Manuel vs (ITF) Kuzmanov, Dimitar

Bye vs (4) Berankis, Ricardas

(7) Maden, Yannick vs Bye

Bublik, Alexander vs (WC) Gaston, Hugo

Arnaboldi, Andrea vs Gerasimov, Egor

Bye vs (12) Lestienne, Constant

(13) Rosol, Lukas vs Bye

(WC) Cornut-Chauvinc, Antoine vs Barrere, Gregoire

Hemery , Calvin vs Ward, James

Bye vs (2) Paire, Benoit