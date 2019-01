Australian Open: Nessun problema per Rafael Nadal. Tiafoe elimina Dimitrov (VIDEO)

Rafael Nadal (ATP 2) sembra non avere intenzione di concedere set in questi Australian Open. Anzi, contro Tomas Berdych (57) negli ottavi di finale per buona parte del match ha lasciato soltanto le briciole all’avversario, superato infine con il punteggio di 6-0 6-1 7-6 (7/4) in 2h05′. Nove giochi consecutivi conquistati in una quarantina di minuti hanno incanalato la partita sui binari giusti per l’ex numero uno, che ha dovuto far fronte al sussulto d’orgoglio del ceco nel terzo set.

Nei quarti Nadal dovrà vedersela con Frances Tiafoe (39) che, per la prima volta al quarto turno in uno Slam, ha estromesso a sorpresa Grigor Dimitrov (21). Lo statunitense ha vinto una battaglia durata 3h39′ chiudendo con il risultato di 7-5 7-6 (8/6) 6-7 (1/7) 7-5.

GS Australian Open T. Berdych T. Berdych 0 1 6 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 7 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 6-6 → 6-7 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Berdych 15-0 30-0 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Berdych 0-15 15-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-40 15-30 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A ace 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Berdych 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 R. Nadal 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Berdych 40-A 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1