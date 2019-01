Da Melbourne: Anche se sei Roger Federer senza Pass non si Passa (VIDEO)

Sicuramente curiosa la scena avvenuta quest’oggi agli Australian Open.

Protagonista dell’accaduto è Roger Federer.

Le regole sono regole e valgono per tutti. Questo sembra indicare una curiosa scena che sta facendo il giro in queste ore nei social, in cui un addetto alla sicurezza del Melbourne Park blocca Roger perché sprovvisto del classico cartellino appeso al collo.

Sono arrivati dopo poco i membri del suo staff a sbloccare la situazione.