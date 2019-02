ATP Delray Beach: Andreas Seppi esce di scena ai quarti di finale

Termina ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi all’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista altoatesino, che nella giornata di ieri ha compiuto trentacinque anni, è stato sconfitto dal britannico Daniel Evans, attuale numero 148 della classifica ATP, col punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco: il nativo di Birmingham raggiunge così la terza semifinale in carriera nel circuito maggiore, la prima dal torneo di Sydney 2017 quando sconfisse Andrey Kuznetsov per centrare la prima finale assoluta a livello ATP; affronterà il vincente della sfida tra il francese Adrian Mannarino e lo statunitense John Isner.

PRIMO SET – Avvio di partita praticamente perfetto per Evans, il quale sta provando il tutto e per tutto per riavvicinarsi alla Top-100: 4-0 in suo favore in poco più di quindici minuti di gioco. L’azzurro, messo letteralmente spalle al muro, non si dà per vinto, riuscendo comunque a restare nel parziale fino al 6-4 in favore del britannico che, nonostante abbia restituito uno dei due break, ha mantenuto per tutta la durata della frazione un rendimento praticamente perfetto con la prima di servizio (12 punti su 13, 92%). Negativa, invece, la prestazione dell’italiano che ha vinto il 52% di punti con la prima ed il 54% di punti con la seconda.

SECONDO SET – Seppi non sfrutta una palla break nel secondo gioco, cedendo poi il servizio a trenta nel terzo game: Evans alza la percentuale di prime di servizio in campo, ma allo stesso tempo abbassa la percentuale di punti vinti con questo fondamentale. Il britannico concede un’opportunità di controbreak a Seppi, che non riesce a concretizzarla. Sul 6-4 5-4, il 28enne tiene la battuta agevolmente a zero: game, set & match.

Cronaca di Lorenzo Carini