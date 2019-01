Challenger Newport Beach, Rennes, Burnie, Punta del Este: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana – 21/27 Gennaio 2019

NEWPORT BEACH. CA. USA (H) /125 ($)

Rennes , France (IH) / 90 (€)

Burnie , Australia (H) / 80 ($)

PUNTA DEL ESTE, Uruguay (CL) / 80 ($)

Newport Beach, USA Challenger Tour 125

Date: 1/21/2018 Original Cut Off: 286 Ranking Date: 12/31/2018

76 Klahn, Bradley (USA)

78 McDonald, Mackenzie (USA)

99 Opelka, Reilly (USA)

103 Mmoh, Michael (USA)

106 Sock, Jack (USA)

109 Lorenzi, Paolo

119 Polansky, Peter (CAN)

121 Jung, Jason (TPE)

131 Kecmanovic, Miomir (SRB)

135 Rubin, Noah (USA)

136 Fratangelo, Bjorn (USA)

161 Koepfer, Dominik (GER)

170 Eubanks, Christopher (USA)

172 Schnur, Brayden (CAN)

181 Quiroz, Roberto (ECU)

187 Escobedo, Ernesto (USA)

198 King, Darian (BAR)

202 Paul, Tommy (USA)

218 Lee, Duckhee (KOR)

220 Arevalo, Marcelo (ESA)

221 Galan, Daniel Elahi (COL)

225 Bellucci, Thomaz (BRA)

228 Krueger, Mitchell (USA)

230 Brown, Dustin (GER)

231 Griekspoor, Tallon (NED)

241 Harrison, Christian (USA)

243 Peliwo, Filip (CAN)

248 Young, Donald (USA)

251 Cid Subervi, Roberto (DOM)

253 Giraldo, Santiago (COL)

254 Aragone, JC (USA)

257 Novikov, Dennis (USA)

261 Bonzi, Benjamin (FRA)

263 Elias, Gastao (POR)

271 Vilella Martinez, Mario (ESP)

276 Petrovic, Danilov (SRB)

278 Estrella Burgos, Victor (DOM)

281 Oliveira, Goncalo (POR)

282 Uchida, Kaichi (JPN)

284 Couacaud, Enzo (FRA)

286 King, Evan (USA)

Newport Beach Q, USA Challenger Tour 125

Date: 1/21/2018 Original Cut Off: 291 Ranking Date: 12/31/2018

290 Marcora, Roberto

291 Viola, Matteo

Rennes, France Challenger Tour 90

Date: 1/21/2018 Original Cut Off: 203 (ATP) / 7 (ITF) Ranking Date: 12/31/2018

52 Paire, Benoit (FRA)

70 Pospisil, Vasek (CAN)

89 Vesely, Jiri (CZE)

100 Karlovic, Ivo (CRO)

108 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

112 Ruud, Casper (NOR)

114 Lacko, Lukas (SVK)

115 Ymer, Elias (SWE)

116 Berankis, Ricardas (LTU)

124 Baghdatis, Marcos (CYP)

126 Maden, Yannick (GER)

128 Halys, Quentin (FRA)

133 Travaglia, Stefano

134 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

140 Novak, Dennis (AUT)

142 Rosol, Lukas (CZE)

144 Moutet, Corentin (FRA)

149 Hoang, Antoine (FRA)

150 Moraing, Mats (GER)

151 Lestienne, Constant (FRA)

157 Gerasimov, Egor (BLR)

158 Caruso, Salvatore

162 Bublik, Alexander (KAZ)

163 Barrere, Gregoire (FRA)

165 Baldi, Filippo

167 Otte, Oscar (GER)

169 Laaksonen, Henri (SUI)

174 Milojevic, Nikola (SRB)

175 Vatutin, Alexey (RUS)

176 Arnaboldi, Andrea

186 Ward, James (GBR)

189 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

192 Evans, Daniel (GBR)

196 Janvier, Maxime (FRA)

197 De Schepper, Kenny (FRA)

198 Marchenko, Illya (UKR)

203 Donati, Matteo

4 Kuzmanov, Dimitar (BUL) ITF

5 Brancaccio, Raul ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

7 Safiullin, Roman (RUS) ITF

Alternates ATP

205 Troicki, Viktor (SRB)

207 Molleker, Rudolf (GER)

209 Kolar, Zdenek (CZE)

—-IN——–IN————

213 Kamke, Tobias (GER)

Alternates ITF e Qualificazioni

8 Karatsev, Aslan (RUS) ITF Q

9 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF Q

10 Reboul, Fabien (FRA) ITF Q

Burnie, Australia Challenger Tour 80

Date: 1/21/2018 Original Cut Off: 277 (ATP) / 25 (ITF) Ranking Date: 12/31/2018

72 Thompson, Jordan (AUS)

87 Basic, Mirza (BIH)

101 Fabbiano, Thomas

113 Kubler, Jason (AUS)

117 Bemelmans, Ruben (BLR)

127 Harris, Lloyd (RSA)

141 Bolelli, Simone

145 Sugita, Yuichi (JPN)

148 Ito, Tatsuma (JPN)

154 Bolt, Alex (AUS)

156 Martinez, Pedro (ESP)

166 Polmans, Marc (AUS)

171 Krstin, Pedja (SRB)

177 Majchrzak, Kamil (POL)

179 Ofner, Sebastian (AUT)

184 Safwat, Mohamed (EGY)

191 Moriya, Hiroki (JPN)

193 Smith, John-Patrick (AUS)

195 Robert, Stephane (FRA)

199 Napolitano, Stefano

210 Gaio, Federico

214 Soeda, Go (JPN)

219 Lopez Perez, Enrique (ESP)

222 Giustino, Lorenzo

226 Moroni, Gian Marco

229 Krawietz, Kevin (GER)

232 Clezar, Guilherme (BRA)

233 Clarke, Jay (GBR)

234 Duckworth, James (AUS)

236 Sela, Dudi (ISR)

238 Sakharov, Gleb (FRA)

245 Kuhn, Nicola (ESP)

249 Ilkel, Cem (TUR)

272 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

274 Chung, Yunseong (KOR)

275 Benchetrit, Elliot (FRA)

277 Li, Zhe (CHN)

1 Perez Sanz, David (ESP) ITF

18 Zhurbin, Alexander (RUS) ITF

21 Echargui, Moez (TUN) ITF

25 Diez, Steven (CAN) ITF

Alternates ATP

280 Purcell, Max (AUS)

289 Santillan, Akira (AUS)

297 Banes, Maverick (AUS)

298 Yang, Tsung-Hua (TPE)

—-IN——–IN————

301 Sarkissian, Alexander (USA)

302 Brkic, Tomislav (BIH)

Alternates ITF e Qualificazioni

32 Samper-Montana, Jordi (ESP) ITF

—-IN——–IN————

35 Bega, Alessandro ITF Q

49 Mertens, Yannick (BEL) ITF Q

55 Doumbia, Sadio (FRA) ITF Q

Punta del Este, Uruguay Challenger Tour 80

Date: 1/21/2018 Original Cut Off: 443 (ATP) / 43 (ITF) Ranking Date: 12/31/2018

118 Londero, Juan Ignacio (ARG)

120 Monteiro, Thiago (BRA)

122 Dellien, Hugo (BOL)

139 Berlocq, Carlos (ARG)

153 Bagnis, Facundo (ARG)

155 Quinzi, Gianluigi

159 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

160 Giannessi, Alessandro

183 Martin, Andrej (SVK)

204 De Greef, Arthur (BEL)

212 Coppejans, Kimmer (BEL)

227 Arguello, Facundo (ARG)

264 Serdarusic, Nino (CRO)

268 Cachin, Pedro (ARG)

279 Coria, Federico (ARG)

294 Griekspoor, Scott (NED)

300 Collarini, Andrea (ARG)

305 Cuevas, Martin (URU)

312 Gonzalez, Alejandro (COL)

315 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)

331 Olivo, Renzo (ARG)

333 Wang, Tak Khunn (FRA)

342 Muller, Alexandre (FRA)

345 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

350 Varillas, Juan Pablo (PER)

353 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

367 Basso, Andrea

369 Gomez, Emilio (ECU)

377 Sakamoto, Pedro (BRA)

381 Munoz de la Nava, Daniel (ESP)

384 Durasovic, Viktor (NOR)

398 Menezes, Joao (BRA)

400 Souza, Joao (BRA)

414 Granollers, Gerard (ESP)

425 Eriksson, Markus (SWE)

433 Nielsen, Frederik (DEN)

443 Ornago, Fabrizio

17 Descotte, Matias Franco (ARG) ITF

28 Ugo Carabelli, Camilo (ARG) ITF

41 Esteve Lobato, Eduard (ESP) ITF

43 Casanova, Hernan (ARG) ITF

Alternates ATP

449 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

452 Kypson, Patrick (USA)

—-IN——–IN————

472 Galarza, Juan Ignacio (ARG)

Alternates ITF e Qualificazioni

51 Villanueva, Gonzalo (ARG) ITF

—-IN——–IN————

72 Ficovich, Juan Pablo (ARG) ITF Q

88 Santanna, Bruno (BRA) ITF Q

90 Gutierrez, Oscar Jose (BRA) ITF Q