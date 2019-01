Da Melbourne: Andreas Seppi “Come l’anno scorso ho lavorato bene durante la off-season. E poi evidentemente le memorie positive aiutano”

Andreas Seppi : “Mi sentivo bene fisicamente. Come l’anno scorso ho lavorato bene durante la off-season. E poi evidentemente le memorie positive aiutano”.

I rimpianti per la sconfitta con De Minaur ci sono perché ho avuto le mie chance e la partita si è decisa su pochi punti. Se potevo andare più spesso avanti? Sono 30 anni che potrei andare di più a rete. La verità è che pur non essendo un fenomeno, Alex è davvero un cagnaccio. E comunque risultati del genere costituiscono degli stimoli importanti. Aiutano a svegliarsi con la voglia di allenarsi.

Oggettivamente poteva capitarmi di peggio al secondo turno (sfiderà Thompson).”