ATP Sydney: E’ finale per Andreas Seppi (con il video della partita)

Andreas Seppi è in finale nel torneo ATP 250 di Sydney.

In semifinale il 34enne di Caldaro, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, si è imposto per 76(3) 64, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, sull’argentino Diego Schwartzman, numero 19 Atp e terzo favorito del seeding.

Per Seppi è la nona finale in carriera, tre i trofei messi in bacheca, l’ultimo a Mosca nel 2012, la prima sul cemento all’aperto e la prima ad oltre tre anni e mezzo da Halle 2015.

Domani in finale sfiderà uno tra Simon (4) o De Minaur (5).

Da segnalare che Andreas nel primo set avanti per 5 a 3, subiva il controbreak nel decimo gioco (a 0).

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro si portava in un attimo sul 4 a 0, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 3.

Nel secondo set Andreas piazzava il break sul 3 a 2 (a 30).

Sul 5 a 3 l’azzurro si faceva nuovamente brekkare quando è andato a servire per l’incontro (come nel primo set quando ha servito per il set) a 15 e dopo aver commesso un doppio fallo sullo 0-30.

Nel game successivo però dopo aver mancato una palla match e annullato u na palla game, al secondo tentativo brekkava l’avversario e chiudeva la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto