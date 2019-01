Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 3. Andreas Seppi centra i quarti di finale

Andreas Seppi approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sydney.

L’azzurro ha sconfitto questa notte al secondo turno Martin Klizan in due set.

Ai quarti di finale Seppi sfiderà Stefanos Tsitsipas [1].

Sydney – 2° Turno

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Alex de Minaur vs [Q] Reilly Opelka



ATP Sydney Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 6 7 Reilly Opelka Reilly Opelka 4 6 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* df 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Opelka 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Opelka 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Opelka 15-0 30-0 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 2-1 → 3-1 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [1] Simona Halep vs Ashleigh Barty (non prima ore: 04:30)



WTA Sydney Simona Halep [1] Simona Halep [1] 4 4 Ashleigh Barty Ashleigh Barty 6 6 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Barty 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Barty 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Barty 0-15 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Stefanos Tsitsipas vs [LL] Guido Andreozzi



ATP Sydney Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 6 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 3 4 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 5-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 4-0 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 40-0 2-0 → 3-0 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [7] Marton Fucsovics vs John Millman (non prima ore: 09:00)



ATP Sydney Marton Fucsovics [7] Marton Fucsovics [7] 3 4 John Millman John Millman 6 6 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Millman 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [4] Sloane Stephens vs [Q] Yulia Putintseva (non prima ore: 10:30)



WTA Sydney Sloane Stephens [4] • Sloane Stephens [4] 0 3 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Stephens 0-15 3-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 S. Stephens 15-0 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

SHOW COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Samantha Stosur vs Timea Bacsinszky



WTA Sydney Samantha Stosur Samantha Stosur 7 4 3 Timea Bacsinszky Timea Bacsinszky 5 6 6 Vincitore: T. BACSINSZKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Stosur 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df df 1-1 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Stosur 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Bacsinszky 0-15 0-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 S. Stosur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Bacsinszky 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Stosur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Stosur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Anett Kontaveit vs [LL] Monica Puig



WTA Sydney Anett Kontaveit Anett Kontaveit 2 7 6 Monica Puig Monica Puig 6 5 1 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 ace 5-1 → 6-1 M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Puig 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Puig 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [Q] Priscilla Hon



WTA Sydney Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 0 6 6 Priscilla Hon Priscilla Hon 6 3 3 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Hon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Hon 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 P. Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 P. Hon 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Hon 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-5 → 0-6 P. Hon 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 P. Hon 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. Sam Querrey vs [4] Gilles Simon



ATP Sydney Sam Querrey Sam Querrey 0 6 5 Gilles Simon [4] • Gilles Simon [4] 40 7 4 3 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 5-4 S. Querrey 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 5-4 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 G. Simon 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* ace 3*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 G. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [5/WC] Petra Kvitova vs Su-Wei Hsieh



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Diego Schwartzman vs [Q] Guillermo Garcia-Lopez



ATP Sydney Diego Schwartzman [3] Diego Schwartzman [3] 6 6 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 2 3 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-0 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Katerina Siniakova vs [10] Elise Mertens



WTA Sydney Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 6 2 Elise Mertens [10] Elise Mertens [10] 7 2 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 K. Siniakova 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 K. Siniakova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Siniakova 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 E. Mertens 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 4-0 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Martin Klizan vs [8] Andreas Seppi



ATP Sydney Martin Klizan Martin Klizan 6 2 Andreas Seppi [8] Andreas Seppi [8] 7 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Klizan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Anett Kontaveit OR [LL] Monica Puig vs [Q] Katerina Siniakova OR [10] Elise Mertens



WTA Sydney Anett Kontaveit Anett Kontaveit 3 1 Elise Mertens [10] Elise Mertens [10] 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

COURT 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00)

1. [Q] Yoshihito Nishioka vs [Q] Andrey Rublev



ATP Sydney Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 6 Andrey Rublev Andrey Rublev 3 1 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-0 → 5-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-2 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Eri Hozumi / Alicja Rosolska vs Anna-Lena Groenefeld / Vania King



WTA Sydney Eri Hozumi / Alicja Rosolska Eri Hozumi / Alicja Rosolska 6 2 10 Anna-Lena Groenefeld / Vania King Anna-Lena Groenefeld / Vania King 3 6 8 Vincitori: HOZUMI / ROSOLSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Groenefeld / King 1-0 E. Hozumi / Rosolska 1-0 df 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Hozumi / Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Groenefeld / King 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 E. Hozumi / Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Groenefeld / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Hozumi / Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Groenefeld / King 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Hozumi / Rosolska 15-0 15-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Groenefeld / King 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Groenefeld / King 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 E. Hozumi / Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 A. Groenefeld / King 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Groenefeld / King 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Hozumi / Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Groenefeld / King 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Lleyton Hewitt / Jordan Thompson (non prima ore: 05:00)



ATP Sydney Rajeev Ram / Joe Salisbury [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury [4] 1 3 Lleyton Hewitt / Jordan Thompson Lleyton Hewitt / Jordan Thompson 6 6 Vincitori: HEWITT / THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Hewitt / Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Hewitt / Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 R. Ram / Salisbury 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Hewitt / Thompson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Hewitt / Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Hewitt / Thompson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Hewitt / Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 R. Ram / Salisbury 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 L. Hewitt / Thompson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-3 → 0-4 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 L. Hewitt / Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs vs [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez



WTA Sydney Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs 6 1 8 Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez [3] 2 6 10 Vincitori: KLEPAC / MARTINEZ SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-1 B. Mattek-Sands / Schuurs 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 1-1 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. Timea Bacsinszky / Petra Martic vs Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova



WTA Sydney Timea Bacsinszky / Petra Martic Timea Bacsinszky / Petra Martic 2 3 Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova 6 6 Vincitori: KRUNIC / SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Bacsinszky / Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 T. Bacsinszky / Martic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Krunic / Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky / Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Krunic / Siniakova 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Bacsinszky / Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 T. Bacsinszky / Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Bacsinszky / Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Bacsinszky / Martic 15-0 15-15 30-15 0-4 → 1-4 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 T. Bacsinszky / Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Krunic / Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Bacsinszky / Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

COURT 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Nadiia Kichenok / Barbora Strycova vs Miyu Kato / Makoto Ninomiya



WTA Sydney Nadiia Kichenok / Barbora Strycova [4] Nadiia Kichenok / Barbora Strycova [4] 6 3 8 Miyu Kato / Makoto Ninomiya Miyu Kato / Makoto Ninomiya 1 6 10 Vincitori: KATO / NINOMIYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Kato / Ninomiya 0-1 N. Kichenok / Strycova 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 df 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kichenok / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Kichenok / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 1-4 → 2-4 N. Kichenok / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Kato / Ninomiya 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Kichenok / Strycova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 N. Kichenok / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-1 → 6-1 N. Kichenok / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 N. Kichenok / Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1

2. Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP Sydney Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin 5 3 Jamie Murray / Bruno Soares [2] Jamie Murray / Bruno Soares [2] 7 6 Vincitori: MURRAY / SOARES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Alex Bolt / Matt Reid vs Ken Skupski / Neal Skupski



ATP Sydney Alex Bolt / Matt Reid Alex Bolt / Matt Reid 4 6 Ken Skupski / Neal Skupski Ken Skupski / Neal Skupski 6 7 Vincitori: SKUPSKI / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Bolt / Reid 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Bolt / Reid 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Bolt / Reid 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 K. Skupski / Skupski 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Skupski / Skupski 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Bolt / Reid 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 4-5 → 4-6 A. Bolt / Reid 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Bolt / Reid 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Bolt / Reid 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 df 40-15 ace 0-2 → 1-2 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Bolt / Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Matthew Ebden / Robert Lindstedt