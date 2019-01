Challenger Canberra: LIVE i risultati con il dettagliato del Secondo Turno

Challenger Canberra CH | Cemento | $54.160 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [P] Sadio Doumbia vs [5] Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare

2. Chun Hsin Tseng vs [2] Hubert Hurkacz



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Roberto Carballes Baena vs Harry Bourchier



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Tomislav Brkic vs Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Sem Verbeek vs [14] Renzo Olivo



Il match deve ancora iniziare

3. [P] Marco Bortolotti / Scott Puodziunas vs [2] Andreas Mies / Hans Podlipnik-Castillo (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Tomislav Brkic / Renzo Olivo vs [4] David Marrero / Fabrice Martin



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Zhe Li vs Marc-Andrea Huesler



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Brydan Klein / Bradley Mousley (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Ariel Behar / Geoffrey Blancaneaux vs [P] Sadio Doumbia / Alexander Zhurbin



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Michael Look vs [11] Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

2. [15] Tak Khunn Wang vs [Alt] Matthew Christopher Romios



Il match deve ancora iniziare

3. Andre Goransson / Sem Verbeek vs [WC] Thomas Fancutt / Jacob Grills (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare