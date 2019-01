Novak Djokovic conferma la lettera di diversi giocatori per cambiare la regola Olimpica e non conferma la presenza alla nuova Davis: “è stato fatto tutto in maniera troppo veloce”

Novak Djokovic rimane una delle principali incognite in merito alla presenza alle Finals di Coppa Davis.

Djokovic ha confermato che i migliori giocatori hanno inviato una lettera per cambiare le regole di partecipazione ai Giochi olimpici. “Come presidente dei giocatori, difendo i nostri diritti anche se significa essere contro l’ITF, anche se non sono contro nessuno. I dirigenti dell’ATP sanno cosa stiamo facendo “, ha confessato.

Questione Davis: “Ci devono essere più opzioni. Non voglio sapere come è arrivato l’accordo tra ITF e Piqué, ma ci sono molte persone nel mondo del tennis che non sono d’accordo con il nuovo formato proposto. Ho parlato con Piqué e gli ho detto che non mi piaceva la sua elezione. L’idea di base è che ci fossero più paesi coinvolti ma penso che è stato fatto tutto in maniera troppo veloce. Non è possibile modificare un formato come questo, così velocemente. Era quello che non ci piaceva.

Ho un rapporto corretto con Piqué. Non siamo d’accordo su alcune cose ma parliamo sempre con rispetto. Non so ancora se sarò presente alla nuova Coppa Davis.”

Ricordiamo che per ora tra i big solo Rafa Nadal e Dominic Thiem hanno confermato la presenza alla nuova Coppa Davis.