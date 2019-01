ATP Auckland: Tomas Berdych rinuncia alla wild card, invito a Rubin Statham

Il tennista ceco Tomas Berdych ha deciso di rinunciare alla wild card che gli organizzatori del torneo ATP 250 di Auckland gli avevano riservato per il tabellone principale della manifestazione. Il 33enne, finalista al Qatar ExxonMobil Open 2019 di Doha (in semifinale si è imposto in due set su Marco Cecchinato, mentre in finale se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha fermato la corsa di Djokovic), ha liberato un invito che è stato immediatamente assegnato al tennista locale Rubin Statham, classe 1987 e n.373 della classifica mondiale di singolare.

Il secondo invito per il tabellone principale dell’ASB Classic è andato a Cameron Norrie, tennista britannico che ha dunque rinunciato alle qualificazioni, dando così la chance a Roberto Marcora di entrare nel tabellone cadetto come alternate.