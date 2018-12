Italiani nei Future, i risultati del 19 dicembre: ad Antalya si giocano le qualificazioni

Italiani nei Future, i risultati del 19 dicembre

PAKISTAN F3 FUTURES – ISLAMABAD

R16 – Lorenzo Bocchi (4,ITA) vs Alexander Pavlioutchenkov (RUS) – Ore 6.30

QATAR F6 FUTURES – DOHA

R16 – Adelchi Virgili (WC,ITA) vs Zizou Bergs (6,BEL) – Ore 13.00

R16 – Lorenzo Frigerio (Q,ITA) vs Tak Khunn Wang (5,FRA) – Ore 15.00

TUNISIA F45 FUTURES – MONASTIR

R32 – Nicolò Turchetti (ITA) vs Jose Vidal Azorin (ESP) – Ore 9.00

R32 – Erik Crepaldi (Q,ITA) vs Mousa Alkotop (WC,JOR) – Ore 9.00

R32 – Walter Trusendi (ITA) vs Alexander Erler (4,AUT) – Ore 9.00

TUNISIA F41 FUTURES – ANTALYA

Q2 – Marco Safratti (ARG) vs Luigi Sorrentino (9,ITA) – Ore 7.00

Q3 – Pavel Kotov (1,RUS) vs Federico Lucini (ITA) 1-0 – DA CONCLUDERE, ore 9.00

Q3 – Lorenzo Vatteroni (ITA) vs TBC – Ore 11.00

R32 – Alexander Weis (ITA) vs Alexandru Vasile Manole (ROU) – Ore 11.00

Eventuale Q3 – Luigi Sorrentino (9,ITA) vs TBC – Ore 11.00