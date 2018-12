Italiani nei Future, i risultati del 19 dicembre: ancora pioggia ad Antalya, Bocchi ok in Pakistan

Italiani nei Future, i risultati del 19 dicembre

Lorenzo Bocchi approda ai quarti di finale in Pakistan. L’azzurro, numero quattro del seeding, ha superato in rimonta il russo Pavlioutchenkov per 1-6 6-1 6-4.

PAKISTAN F3 FUTURES – ISLAMABAD

R16 – Lorenzo Bocchi (4,ITA) b. Alexander Pavlioutchenkov (RUS) 1-6 6-1 6-4

Adelchi Virgili esce di scena agli ottavi di finale del torneo di Doha, sconfitto in tre set dal giovane belga Zizou Bergs. Approda ai quarti, invece, Lorenzo Frigerio: il qualificato azzurro ha battuto in due set il francese Wang.

QATAR F6 FUTURES – DOHA

R16 – Adelchi Virgili (WC,ITA) vs Zizou Bergs (6,BEL) 6-4 3-6 4-6

R16 – Lorenzo Frigerio (Q,ITA) b. Tak Khunn Wang (5,FRA) 7-6(5) 7-5

Tris azzurro a Monastir: Turchetti, Crepaldi e Trusendi accedono al secondo turno del torneo tunisino.

TUNISIA F45 FUTURES – MONASTIR

R32 – Nicolò Turchetti (ITA) b. Jose Vidal Azorin (ESP) 6-7(5) 6-4 7-5

R32 – Erik Crepaldi (Q,ITA) b. Mousa Alkotop (WC,JOR) 6-4 6-4

R32 – Walter Trusendi (ITA) b. Alexander Erler (4,AUT) 6-0 6-1

Ancora pioggia protagonista ad Antalya, dove non si sono nemmeno concluse le qualificazioni. Luigi Sorrentino è l’unico azzurro sceso in campo nella giornata odierna: vittoria facile sull’argentino Saffratti al secondo turno del torneo cadetto.

TUNISIA F41 FUTURES – ANTALYA

Q2 – Marco Saffratti (ARG) vs Luigi Sorrentino (9,ITA) 3-6 0-6

Q3 – Pavel Kotov (1,RUS) vs Federico Lucini (ITA) 6-4 2-2 – DA CONCLUDERE, RINVIATO A DOMANI

Q3 – Lorenzo Vatteroni (ITA) vs Sabit Suntic (15,SRB) – RINVIATO A DOMANI

R32 – Alexander Weis (ITA) vs Alexandru Vasile Manole (ROU) – RINVIATO A DOMANI

Q3 – Luigi Sorrentino (9,ITA) vs Mateusz Terczynski – RINVIATO A DOMANI