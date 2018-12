Ritorno al futuro (tennistico)

Agosto, 2025. È la vigilia dell’ultimo Slam dell’anno, con la temperatura altissima a New York e non solo per le strade della città che non dorme mai: finora è stato un anno tennistico avvincente, con il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas che lottano duramente per il numero 1 a fine stagione, il croato Borna Coric che ha messo a segno sull’erba di Wimbledon la sua vittoria più importante e l’armata russa con Khachanov, Medvedev e Rublev che ha letteralmente monopolizzato il primo Slam dell’anno.

Il 2025 sarà anche ricordato per l’esplosione definitiva degli Internazionali d’Italia, ancora una volta capaci di mettere a segno un record dietro l’altro di presenze sugli spalti e sempre più consolidati come quinto Slam. Le nuove leve spagnole sono allenate attentamente da Rafa Nadal, indimenticabile campione maiorchino, mentre Tsitsipas e il suo allenatore Federer proveranno a scippare lo scettro di numero 1 al duo Zverev – Djokovic. Per anni abbiamo dibattuto su cosa ne sarebbe stato del circuito una volta concluso l’incredibile spettacolo dei Fab5 e della loro talentuosa generazione, adesso che sono passati un po’ di anni ci godiamo le gesta di quella che una volta chiamavamo NextGen.

La mente ha “cassetti” da cui attingere continuamente e la fantasia spesso ci fa volare…o sognare a occhi aperti: immaginare uno scenario come quello sopra sommariamente descritto è troppo ardito o semplicemente qualcosa che potrebbe verificarsi?

Se il 2017 è stato l’anno in cui i NextGen hanno deluso salvo Alexander Zverev, il 2018 appena concluso ha salutato il salto di qualità e la maturità di molti giovani che pretendono lo status di top player del futuro: Alexander Zverev ha continuato a mantenere un livello altissimo per la sua giovane età, regalandosi con le Finals il successo finora più prestigioso della sua carriera, Chung ha raggiunto la prima semifinale Slam a Melbourne, Coric è arrivato alle porte della top10, così come i russi Medvedev e Khachanov che con il loro power tennis sono arrivati davvero in alto nel ranking mentre il talento purissimo del greco Tsitsipas è esploso fortissimo. E l’elenco non è di certo finito perché vanno citati anche Edmund (il più grande essendo un ’95) e i vari Tiafoe, Fritz e Shapovalov, tennisti che provano a riportare al top il tennis nordamericano; in casa Italia non siamo da meno e dopo anni di attesa fremiamo per un movimento in crescita costante che ha in Berrettini la sua punta di diamante.

Ero il primo scettico riguardo la NextGen, temendo che difficilmente avrebbero avuto la forza di scrollarsi la pesante eredità che schiacciava le loro spalle: questo 2018 però ci ha regalato giovani sempre più consapevoli della loro forza, capaci di fare sgambetti proprio a quei Fab5 che facevano “paura”, raccogliendo un testimone che al momento è parziale ma che presto diventerà una realtà definitiva. La sensazione è che ci aspettano anni di battaglie in campo, con tanti tennisti e tanti stili di gioco in grado di arrivare a grandi risultati e spartirsi titoli Slam…

Alessandro Orecchio