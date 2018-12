Un nuovo Slam per la Sharapova è possibile?

5 vittorie Slam (Wimbledon 2004, Us Open 2006, Australian Open 2008 e doppietta al Roland Garros nel 2012/2014) più altrettante finali perse, 36 successi nel circuito tra cui 12 Premier, medaglia olimpica, le WTA Finals eppure la domanda riguardo la campionessa russa Maria Sharapova negli ultimi 2 anni è sempre la stessa: tornata dalla squalifica per doping (il famoso Meldonium…) riuscirà a vincere un nuovo Major?

Se il suo curriculum prima dello scandalo Meldonium parla da sé e racconta di molteplici successi, lo stesso non si può dire dal suo rientro: è vero che Maria non ha mai potuto giocare una stagione tranquilla a causa di infortuni ma gli ottavi di finale a New York da wc nel 2017, il terzo turno agli Australian Open, i quarti a Parigi (suo miglior tennis dopo il ritorno), il 1T a Wimbledon (punto più basso) e di nuovo gli ottavi a New York (risultati Slam tutti conseguiti in questo 2018), non sembrano donarle lo status di favorita per i tornei del Grande Slam che verranno, semmai quello di outsider. Ed è proprio qui che forse potrebbe venire il bello per la russa.

Attualmente al numero 29 del ranking WTA, la Sharapova potrebbe presentarsi ai prossimi Australian Open diciamo un po’ “sottotraccia”: non si discute ovviamente del suo potere mediatico, essendo la russa una delle tenniste più cercate e personaggio anche off court. Si tratta piuttosto di un madornale errore, a mio avviso, che le avversarie potrebbero fare nei suoi confronti in campo: sottostimarla.

È indiscutibile che la 31enne siberiana cresciuta tennisticamente in America abbia ancora i colpi e il talento per poter mettere a segno una vittoria Slam, prestigiosa e che profumi di rivincita. In un panorama tennistico femminile in cui si fatica a trovare una dominatrice, in cui Serena riesce ancora tranquillamente a dire la sua, le giovani non prendono il sopravvento e si vive una vera e propria distribuzione “random” (passatemi il termine…) dei tornei, una giocatrice con il tennis della Sharapova potrebbe sicuramente dire la sua.

Il 2019 a mio avviso sarà il punto di non ritorno per Maria: quest’anno ha giocato appena 32 partite e se dovesse trovare le motivazioni necessarie e non subire infortuni che ne compromettano la preparazione e le prestazioni, sono sicuro che proverà con tutte le sue forze a mettere a segno una nuova vittoria Slam, per chiudere in bellezza una carriera da top player interrotta bruscamente e a cui manca la ciliegina sulla torta. Un conto col passato che rimane aperto e che la Sharapova proverà a chiudere definitivamente.

Per me la terra rossa potrebbe essere il teatro di tale eclatante vittoria: sul cemento vedo favorite in tante, troppe, rispetto a lei (non solo la sua nemesi sportiva Serena Williams, ma anche Kerber, Svitolina, Stephens e Sabalenka…) mentre sulla terra potrebbe approfittare di una concorrenza, diciamo, più limitata. In ogni caso, sarà un 2019 di vitale importanza per Maria.

