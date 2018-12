Richard Krajicek pensa che al suo massimo Novak Djokovic sia stato il migliore di sempre e rivela: “L’entourage di Federer ha chiesto 2 milioni di euro per partecipare al torneo”

Richard Krajicek, che ha vinto Wimbledon ed è ora direttore del torneo ATP 500 di Rotterdam, è convinto che il miglior giocatore di tennis di tutti i tempi non è Roger Federer e nemmeno Rafael Nadal, ma Novak Djokovic!

“Se guardiamo alla costanza e durata nel corso degli anni, è chiaro che Roger è il migliore di tutti i tempi. È al vertice da 20 anni. Ma in termini di livello di gioco, al suo meglio, Djokovic è il migliore di sempre. Non c’è nessuno come lui di come ha sconfitto i suoi avversari nei momenti d’oro. Nole ha vinto quattro Grand Slams consecutivi [tra Wimbledon 2015 e Roland Garros 2016], qualcosa che né Nadal né Federer hanno mai fatto “, ha detto Krajicek.

Il direttore del torneo di Rotterdam ha assegnato una wild card quest’anno a Roger Federer che con il successo in Olanda è diventato il più vecchio numero uno al mondo in assoluto, ma le sue recenti parole sullo svizzero suggeriscono che la presenza di Roger non si ripeterà più. Negli ultimi mesi, Krajicek ha rivelato che i collaboratori di Roger hanno chiesto (due milioni di euro) per partecipare al torneo.