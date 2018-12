Dalla Serie A1: 3 a 3 a Genova. Aniene in Finale

Ancora una volta il Park Tennis Club Genova si deve arrendere al Circolo Canottieri Aniene, che conquista a spese del sodalizio di via Zara la Finale del Campionato Nazionale di A1. Finisce 3-3 a Genova la Semifinale di ritorno tra le due grandi rivali, a pesare perciò il 4-2 dell’andata. Come accadde nel 2017, Genova cade sotto i colpi di Roma e dice addio all’A1.

Brucia la sconfitta in casa Park, maturata dopo una giornata di tennis di livello altissimo; in campo infatti il meglio attualmente del tennis italiano, escludendo Fognini. I singolari hanno portato due punti per circolo: Mager ha battuto agilmente Quinzi, uno stratosferico Musetti (16 anni!) si è sbarazzato al terzo set di Jacopo Berrettini (4 anni più grande di lui) mentre Matteo Berrettini (54 del ranking mondiale ATP) ha vinto, nel match di giornata, contro Pablo Andujar (82 ATP); Simone Bolelli ha poi sconfitto Alessandro Giannessi (63 76). Sul 2-2, è toccato ai doppi decidere la sfida. Arnaboldi e Musetti sono riusciti ad avere la meglio su Quinzi e Jacopo Berrettini (64 63) ma a chiudere i conti, dopo una partita da cardiopalma, ci hanno pensato Bolelli e Matteo Berrettini: Giannessi e Mager li hanno trascinati fino al super tie break, soccombendo però alla fine 10-8. Grandi applausi per la squadra del Park all’uscita dal campo, con Capitan Sanna osannato dai soci e dagli appassionati presenti.