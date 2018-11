Lucas Pouille non giocherà più nella nuova Davis. Noah “Spero non chiamino la competizione con il nome di Coppa Davis perché non sarà la Coppa Davis”

Pouille : “È stata la mia ultima partita di Coppa Davis, non giocherò nel nuovo format. La mia idea non cambierà”.

Noah : “Tutti lo sanno. Quindi perché le persone non dicono la verità? Non avremo mai più quell’atmosfera in qualunque parte del mondo giocheremo. Spero non chiamino la competizione con il nome di Coppa Davis perché non sarà la Coppa Davis.

Giocare la Davis al meglio dei tre set non è la stessa cosa”.