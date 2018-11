La riforma della Davis Cup: Ben 16 federazioni europee hanno detto Si al cambiamento. C’è anche l’Italia

Non sono stati giorni facili per David Haggerty, presidente della International Tennis Federation, e Gerard Piqué, il volto principale dei Kosmos, le due entità che hanno proposto all’Assemblea Generale ITF le modifiche alla Coppa Davis, una competizione creata nel 1900 e i cui cambiamenti di formato approvati per il 2019 sono ben lungi dall’essere approvati anche da tecnici e giocatori.

L’allenatore Dirk Hordorff ha ricordato il nome dei 16 presidenti della Federazioni europee che hanno votato “sì” agli emendamenti. L’informazione è stata condivisa dal giornalista Miguel Seabra dal suo account di Twitter.

Le Federazioni Europee che hanno detto Si ai cambiamenti

Thomas Wallen (Svezia)

Henri Pedersen (Danimarca)

Teemo Purho (Finlandia)

Rene Stammbach (Svizzera)

Thomas Carbonell (Spagna)

Vasco Costa (Portogallo)

Luisanna Fodde (Italia)

Bernard Giudiceli (Francia)

Andre Stein (Belgio)

Anton Yuspa (Bielorussia)

Evgeny Zunik (Ucraina)

Yoni Yaron (Israele)

Ramunas Grusas (Lituania)

Alexander Kjaer (Norvegia)

Alexei Selivanenko (Russia)

Cengiz Dormus (Turchia)